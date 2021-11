München

Bund der Steuerzahler prangert Verschwendung an

09.11.2021, 01:40 Uhr | dpa

Der Bund der Steuerzahler in Bayern stellt am Dienstag (11.00 Uhr) sein jährliches Schwarzbuch der öffentlichen Verschwendung vor. Darin wird er einige Fälle aus dem Freistaat präsentieren, in dem Politik und Verwaltung seiner Ansicht nach auf fragwürdige Weise mit Steuereinnahmen umgegangen sind. Dabei geht es unter anderem um Kostenexplosionen bei Bau- und Verkehrsprojekten und um teure Fehlplanungen.

Im vergangenen Jahr hatte der Bund der Steuerzahler vor allem die viele Millionen Euro teuren Sanierungen der Neuen Pinakothek in München, des Deutschen Museums und des Staatstheaters Augsburg kritisiert, bei denen die Kosten aus dem Ruder gelaufen seien.