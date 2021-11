München

Söder sagt Staatsbankett mit Königin Margrethe ab

11.11.2021, 10:54 Uhr | dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das Staatsbankett mit der dänischen Königin Margrethe wegen der Corona-Lage abgesagt. Das bestätigte die bayerische Staatskanzlei am Donnerstag. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Die 81 Jahre alte Monarchin wird an diesem Freitag in München erwartet. Ein Empfang soll dennoch stattfinden. Vor ihrer Reise nach Bayern stattete die Königin gemeinsam mit ihrem Sohn, Kronprinz Frederik, schon Berlin einen Besuch ab.