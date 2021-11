Corona-Lage in München

Virologe: Intensivstation-Lage wird sich verschlechtern

14.11.2021, 13:59 Uhr | MaM, t-online

Einblick in eine bayrische Intensivstation (Symbolbild): Laut dem Leiter der Virologie an der Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) wird sich die kritische Lage nur verschlechtern. (Quelle: Leonhard Simon/imago images)

In Bayern gilt der Katastrophenfall: Die ersten Veranstaltungen werden abgesagt. Ein Münchner Virologe sagt für Bayern dennoch eine Verschlechterung der Lage in den Kliniken voraus.

Wie schon im vergangenen Winter steigen die Infektionszahlen bundesweit wieder rasant an. Auch München ist von der vierten Corona-Welle erfasst. In der bayerischen Landeshauptstadt wurden am Sonntag, den 14. November laut RKI 1.157 Neuinfektionen gemeldet, die Gesamtzahl liegt nun bei 103.380. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 248,4.

14. November: Intensivstation-Lage wird sich laut Virologe verschlechtern

Die Lage in der Landeshauptstadt, deren Krankenhäuser eine zentrale Rolle für die medizinische Versorgung in Bayern spielen, ist kritisch. Am Sonntag waren dort lediglich 22 der 452 Intensivbetten frei. Im Dreimonatsvergleich hat sich die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Bayern verfünfzehnfacht, von 47 am 13. August auf 707 am Sonntagmorgen.

"Die Lage spitzt sich zu", sagte der Münchner Virologe Oliver Keppler am Sonntag im Bayerischen Rundfunk. "Es muss uns allen klar sein: Die hohen Inzidenzen, die wir die letzten ein bis zwei Wochen sehen, die schlagen auch erst in ein bis drei Wochen wirklich auf unsere Intensivstationen durch."

Der Leiter der LMU-Virologie warnte vor einem möglicherweise monatelangen Überlastungsmodus, wenn nicht gehandelt wird. Grund dafür sei besonders die Kombination von Ungeimpften und Impfdurchbrüchen, da die Wirkung der Corona-Impfung gerade bei älteren Menschen schneller nachließe, als von Medizinern erwartet.

Das schlägt sich auch im Rest von Bayern nieder: Insgesamt waren am Sonntag in 50 der 96 kreisfreien Städte und Kreise weniger als zehn Prozent der Intensivbetten frei, wie aus dem Intensivregister hervorging. In 20 bayerischen Städten und Kreisen war kein einziges Intensivbett mehr frei.

12. November: Erste Veranstaltungen abgesagt

In München werden wegen der steigenden Infektionszahlen erste Veranstaltungen abgesagt, das berichtet die "tz".

So hat die bayrische Staatsoper angekündigt, dass das Stück "Die Vögel" am 12., 14. und 18. November nicht aufgeführt werde. Auch für den 8., 9. und 10. November waren zuvor schon Vorstellungen abgesagt worden.

Man wolle so die Infektionsketten durchbrechen und sicherstellen, dass es zu keinen weiteren positiven Corona-Fällen im Haus komme.

11. November: Münchens Oberbürgermeister kündigt 2G-Regel für Restaurants an

Seit gestern gilt für den Freistaat Bayern der Katastrophenfall. Dieter Reiter, der Oberbürgermeister von München, reagiert nun: Er kündigte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag verschärfte Corona-Maßnahmen für die bayerische Landeshauptstadt an, das berichtet die "Abendzeitung München".

Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München (Archivbild): Er will die Corona-Maßnahmen verschärfen. (Quelle: Kolbert Press/Ulrich Gamel/imago images)

Man stehe vor einem "Kollaps des notfallmedizinischen Versorgungssystems", sagte Reiter demnach. Die Intensivstationen seien voll. Ab kommender Woche sollten deshalb nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Restaurants und Bars erhalten. Die 2G-Regel solle zudem für den Innen- wie den Außenbereich gelten. Für zwölf- bis 18-Jährige solle es eine Übergangslösung geben

11. November: München geht der Impfstoff aus

In München wird, wie auch im gesamten Freistaat Bayern, der Impfstoff knapp. Das gab die Stadt München am Donnerstag bekannt.

Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Erst- und Auffrischungsimpfungen gehe der Impfstoff zur Neige. Das Impfzentrum Riem habe bislang keine Zusage auf weitere Impfstoffbestellungen erhalten. Es bestehe daher die Möglichkeit, dass zum Wochenende verschiedene Impfaktionen ausfallen müssen, teilt die Stadt mit.

Am Mittwoch soll es an allen Impfstationen der Landeshauptstadt zu langen Wartezeiten von zwei bis vier Stunden gekommen. Dabei sei es seitens der Wartenden auch zu Beschimpfungen und Beleidigungen des Personals gekommen. Die Polizei habe die Lage beruhigen müssen.

Bis zwei Stunden nach der offiziellen Schließzeit impften die Mitarbeiter die wartenden Bürger. Die Stadt ruft dazu auf, sich einen Impftermin zu vereinbaren, um langes Warten zu vermeiden. "Dann können Sie sicher sein, dass Sie auch wirklich geimpft werden", so Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.