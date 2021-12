Corona-Lage in Bayern

Land bestellt 240.000 Impfdosen für Kinder

12.12.2021, 14:04 Uhr | MaM, t-online, dpa, ads

Die Corona-Zahlen sind auch in der bayrischen Landeshauptstadt weiter auf hohem Niveau. Die Inzidenz ist allerdings erneut zurückgegangen. Derweil bestellt Bayern Impfdosen für Kinder.

Wie schon im vergangenen Winter steigen die Infektionszahlen bundesweit wieder rasant an. Auch München ist von der vierten Corona-Welle erfasst. Doch aktuell sinkt der Inzidenzwert. Das Robert Koch-Institut meldete in der bayerischen Landeshauptstadt am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 288,7 (Vortag: 304,7). Seit Pandemiebeginn haben sich 134.931 Münchnerinnen und Münchner mit dem Coronavirus infiziert, 1.541 sind an oder mit Corona gestorben.

12. Dezember: Land bestellt 240.000 Impfdosen für Kinder in Impfzentren

Für Kinder von fünf bis elf Jahren sollen in den kommenden Tagen rund 240.000 Corona-Impfdosen nach Bayern geliefert werden. "Allein von den Impfzentren wurden rund 24.000 Vials des Kinderimpfstoffs bestellt", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Sonntag in München. "Das entspricht rund zehn Mal so vielen Impfdosen und ermöglicht also rund 240.000 Impfungen. Dazu kommen noch die Impfdosen für die Ärzte, die selbst bestellen konnten."

Der Start der Corona-Impfungen von Kindern in Bayern sei weiter für Mittwoch geplant, sagte Holetschek. "Wir haben die Impfzentren gebeten, frühestmöglich mit den Impfungen zu beginnen, möglichst schon ab dem 15. Dezember." Außerdem habe das Ministerium die Impfzentren aufgefordert, für Kinder eigene Impfangebote und separate, kindgerecht gestaltete Impfstraßen einzurichten.

Termine sollen interessierte Eltern demnach telefonisch für ihre Kinder im jeweiligen Impfzentrum ausmachen. In einigen Fällen gebe es auch die Möglichkeit einer digitalen Anmeldung.

Die Ständige Impfkommission hatte in der vergangenen Woche eine Impfempfehlung für Fünf- bis Elfjährige mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten angekündigt. Aber auch gesunde Kinder sollen demnach auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden können. Der spezielle Impfstoff soll in Deutschland von Montag an ausgeliefert werden.

7. Dezember: Stadt verbietet Konsum von Alkohol in Fußgängerzone

Die Stadt München hat wegen der Corona-Pandemie ein Alkoholverbot in der Fußgängerzone und am Viktualienmarkt erlassen. Das Verbot gelte von Mittwoch an täglich zwischen 11 und 23 Uhr, teilte die Stadt am Dienstag mit.



An Silvester und Neujahr gelte das Verbot durchgehend vom 31. Dezember um 11 Uhr bis zum 1. Januar um 23 Uhr. Es wäre unverständlich, den Christkindlmarkt abzusagen, aber zugleich Alkoholkonsum auf stark frequentierten Flächen in der Innenstadt weiter zuzulassen, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

4. Dezember: Münchens Abwasser wird auf Omikron-Variante untersucht

In München wird das Abwasser künftig genau auf die Omikron-Variante des Coronavirus untersucht. Bislang sei im Abwasser der Landeshauptstadt die neue Variante noch nicht nachgewiesen worden, berichtete das bayerische Wissenschaftsministerium am Freitag.

Ein Forschungsteam des Tropeninstituts am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) analysiert das Abwasser, um so Rückschlüsse auf die Verbreitung von Corona ziehen zu können. Ähnliche Untersuchungen gibt es auch in anderen Orten. Nach Angaben des Ministeriums wird in München derzeit nur die Delta-Variante nachgewiesen. "Daraus kann geschlossen werden, dass es bisher keine großflächige Verbreitung von Omikron in München gibt", hieß es.

3. Dezember: 2G in Gastro und Einzelhandel, Feuerwerksverbot und Kontaktbeschränkungen

"Die neue Welle ist angeknackst, aber sie ist noch nicht endgültig gebrochen", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung, in der neue und schärfere Corona-Regeln beschlossen wurden. Er betonte: "Die Inzidenz muss runter und die Intensivbetten müssen entlastet werden."

Dem Beschluss zufolge haben ab Mittwoch (8. Dezember) nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zum Einzelhandel. Einkäufe für den täglichen Bedarf dürfen weiterhin von allen besorgt werden. Für gastronomische Angebote im Freien gilt ab Samstag die 2G-Regel.

Ein Schild weist auf die 2G-Regel in einer Gaststätte hin (Symbolbild): Auch im Außenbereich dürfen jetzt nur noch Geimpfte und Genesene essen und trinken. (Quelle: Lobeca/imago images)

Ebenfalls ab Samstag dürfen Fußballspiele in Bayern vorerst nur ohne Zuschauer stattfinden. Das betreffe den gesamten "Profisport für überregionale Ligen", wie Söder sagte. In diesem Punkt geht Bayern weiter als die meisten anderen Länder.

An Silvester und am Neujahrstag werden Ansammlungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen verboten. "Soweit rechtlich möglich" sollen die Kommunen ein Feuerwerksverbot auf öffentlichen Plätzen erlassen. Und weiter heißt es im Kabinettsbeschluss: "Der Bund ist aufgefordert, wie im letzten Jahr ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik zu erlassen."

Weiterlesen

Weitere Pläne des Kabinetts

Auch Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sollen in Bayern weiter verschärft werden, wenn die Neufassung einer Bundes-Regelung dazu vorliegt. Zudem sollen künftig auch Kinder in Kindertagesstätten verpflichtend auf Corona getestet werden. Das Sozialministerium soll nach Worten Söders bis Dienstag einen Vorschlag für eine Testpflicht auch in der Kita machen.

Den von den schärferen Corona-Maßnahmen besonders stark betroffenen Händlern auf Weihnachtsmärkten will der Freistaat einen Ausgleich für ihre entgangenen Einnahmen zahlen.

Die Weihnachtsferien sollen in Bayern nicht früher als geplant starten, wie Söder und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sagten. Auch die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler soll demnach nicht ausgesetzt werden.

2. Dezember: Söder fordert Geisterspiele ab Wochenende

Schon an diesem Wochenende sollen Fußballspiele in Bayern nur noch als Geisterspiele stattfinden, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag in München sagte – dies sei sein Vorschlag. Gelten solle dies dann zunächst bis zum Jahresende.

Die Verschärfung der Corona-Maßnahmen soll am Freitag beschlossen werden. Hinzu kommen nach dem Bund-Länder-Beschluss vom Donnerstag auch in Bayern eine weitere Verschärfung der Kontaktbeschränkungen und 2G im Handel.

1. Dezember: Steigende Patientenzahlen trotz Verlegungen bei überdurchschnittlicher Todesrate

Die Zahl der Covid-Schwerstkranken auf Bayerns überlasteten Intensivstationen ist trotz Patienten-Verlegungen in andere Bundesländer weiter gestiegen. Am Mittwoch meldete das bundesweite Intensivregister mit 1.065 Corona-Intensivpatienten knapp 60 mehr als in der Vorwoche.

Zwar nimmt die Zahl der Corona-Intensivpatienten mittlerweile etwas langsamer zu, in vielen Krankenhäusern herrscht jedoch nach wie vor Ausnahmesituation: So waren am Mittwoch laut Intensivregister 12 der derzeit 18 Intensivpatienten im Kreis Altötting Corona-Fälle, ein Bett war noch frei.

Innerhalb von sieben Tagen hat die Pandemie in Bayern nach Auswertung der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität 512 Tote gefordert – im Bundesvergleich ein weit überdurchschnittlicher Wert. Für die drastische Lage und eine weit überdurchschnittliche Todesrate machen Mediziner die niedrige Impfquote in Bayern verantwortlich.

30. November: Omikron-Infizierte in München entdeckt 15 Verdachtsfälle

Omikron ist in Deutschland: Drei Menschen sind in Bayern mit der neuesten Corona-Mutante infiziert worden, wie eine Genom-Sequenzierung zeigte. Nun werden die Proben 15 weiterer Menschen untersucht, die in Verdacht stehen, sich in Südafrika mit der Variante angesteckt zu haben.