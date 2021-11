München

Dänische Königin Margrethe II. zu Besuch in München

12.11.2021, 03:07 Uhr | dpa

Königlicher Besuch in der Landeshauptstadt: Die dänische Königin Margrethe II. wird heute in München erwartet. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird den royalen Besuch an der Residenz München empfangen. Die Kunstliebhaberin besucht zunächst die Glypothek, bevor sie das Munich Urban Colab mit einer Stippvisite beehrt, in dem innovative Konzepte für die Städte der Zukunft entwickelt werden. Das für den Abend ursprünglich geplante Staatsbankett zu ihren Ehren wurde wegen der angespannten Corona-Lage abgesagt.

Am Samstag ist die dänische Königin bei der Akademie der bildenden Künste München zu Gast. Dort wird sie an der Unterzeichnungszeremonie für ein neues Pilotprogramm für Stipendien zwischen dänischen Kulturbehörden und der Kunstakademie München teilnehmen.

Margrethe II. (81) ist auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf einem viertägigen Deutschland-Besuch. Zunächst standen zusammen mit Kronprinz Frederik (53) zahlreiche Termine in Berlin an, die von kulturellen Besuchen bis zu Treffen mit Wirtschaftsleuten reichten.