München

Regelungen verschärft: 2G in Gaststätten und Hotels

12.11.2021, 14:19 Uhr | dpa

Immer mehr besonders stark von Corona-Neuinfektionen betroffene Kommunen in Bayern verschärfen die Maßnahmen über die landesweiten Regelungen hinaus. In den Landkreisen Mühldorf am Inn, Altötting, Traunstein, Berchtesgadener Land, Miesbach sowie Stadt und Landkreis Rosenheim gelte ab Montag 2G in Gastronomie und Beherbergungsbetrieben, teilten die Landratsämter am Freitag mit. Zudem müssen auch kleine Betriebe - nicht erst ab zehn Mitarbeitern - die 3G-Regel anwenden. "Die Lage in den Kliniken der Region ist besorgniserregend", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Ergänzend zum Katastrophenfall im Freistaat hätten sich die Landräte und der Oberbürgermeister der Stadt Rosenheim mit der Regierung von Oberbayern auf die weitergehenden Maßnahmen verständigt.

Nur Geimpfte, Genesene sowie Kinder unter zwölf Jahren haben Zugang zu Gaststätten und Beherbergungsbetrieben. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könne, brauche einen PCR-Test. Für schon angereiste Gäste gilt eine Übergangsfrist bis 21. November. Der Gastgeber könne die Verschärfung aber auch gleich umsetzen.

"Es muss gelingen, die medizinische Versorgung aufrecht erhalten zu können", sagte der Rosenheimer Landrat Otto Lederer (CSU). Die Landräte Max Heimerl aus Mühldorf am Inn und Erwin Schneider aus Altötting (beide CSU) wandten sich an die Bevölkerung: "Wir haben alle gehofft, wir hätten das Schlimmste hinter uns. Aber so ist es leider nicht. Ganz im Gegenteil: Die Situation in unseren Kliniken ist jetzt schon dramatischer als je zuvor in der Corona-Pandemie." Für München hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Vortag die 2G-Regel für die Gastronomie angekündigt.