München

Totschlag in der Psychiatrie

14.11.2021, 15:00 Uhr | dpa

Ein Psychiatriepatient hat in der geschlossenen Abteilung der Bezirksklinik Haar seinen Mitbewohner erschlagen. Die in der forensischen Abteilung für psychisch kranke Straftäter untergebrachten Männer waren aus unbekannten Gründen in Streit geraten, wie die Münchner Polizei am Sonntag mitteilte. Die Sicherheitskräfte des Krankenhauses überwältigten den 35 Jahre alten Täter, doch der 53 Jahre alte Mitbewohner starb anschließend. Nach Beobachtung der Pfleger hatte der Mann mit einem schweren Gegenstand auf seinen Mitbewohner eingeschlagen. Die Mordkommission ermittelt.