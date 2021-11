Entschärfung am Donnerstag

Bauarbeiter finden Bombe in München

17.11.2021, 11:11 Uhr | t-online

Eine Bombe liegt vor einem Fahrzeug der Feuerwehr (Symbolbild): In dem Gefahrenbereich leben nur wenige Menschen. (Quelle: Jannis Große/imago images)

"Schon fast Alltag": In München wurde erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Informationen zur geplanten Entschärfung und den Sicherheitsmaßnahmen finden Sie hier.

Bei Arbeiten auf dem ehemaligen Gelände der Bayern-Kaserne haben Bauarbeiter eine 225 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Von der Bombe gehe derzeit keine Gefahr aus. "Solche Entschärfungen von Fliegerbomben gehören mittlerweile schon fast zum Alltag", so die Feuerwehr München. Die Maßnahme ist für Donnerstagmorgen (18. November) um 8 Uhr geplant.

Eine Baustelle auf dem Gelände der alten Bayern Kaserne in München (Archivbild): Bauarbeiter haben die Bombe entdeckt. (Quelle: imagebroker/imago images)



Für die Entschärfung wurde ein Sicherheitsradius von 500 Metern festgelegt. Anwohnende müssen für den Zeitraum der Arbeiten bis spätestens 7 Uhr das Gebiet verlassen. "In diesem Bereich wohnen glücklicherweise nur wenige Menschen", heißt es seitens der Feuerwehr. Die Betroffenen werden vorab per Brief über die Maßnahme informiert.

Menschen, die Hilfe benötigen, können sich bereits vorab, bis spätestens Mittwoch (17. November) um 12 Uhr an die Einsatzkräfte unter der Telefonnummer 089-19222 wenden.