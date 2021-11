München

Karlheinz Böhm Preis für Paula Caballero

20.11.2021, 14:08 Uhr | dpa

Die Kolumbianerin Paula Caballero hat für ihren Einsatz für globale Nachhaltigkeitsziele am Samstag in München den Karlheinz Böhm Preis erhalten. Sie werde für ihren Beitrag zur Einführung der 17 Ziele (Sustainable Development Goals, SDGs) geehrt, die weltweit einer fairen ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung dienen sollen, teilte die von dem Schauspieler Karlheinz Böhm gegründete Stiftung "Menschen für Menschen" mit.

"Ihrem Einsatz, ihrem Engagement und ihrem Durchhaltevermögen ist es zu verdanken, dass sich die Weltgemeinschaft 2012 auf dem Nachhaltigkeitsgipfel 2012 in Rio zum ersten Mal auf globale Nachhaltigkeitsziele geeinigt hat", sagte Stiftungsvorstand Sebastian Brandis. "Angesichts der drängenden globalen Herausforderungen sind diese aktuell relevanter denn je." Es gehe um die Lebensgrundlage der zukünftigen Generationen - "also das Überleben der Menschheit". Die UN bekenne sich zu den Zielen und sie seien Teil der Agenda 2030.

Alle zwei Jahre ehrt die Stiftung mit dem undotierten Preis Personen oder Projekte, die sich für Afrika engagiert haben. Damit würdigt die Stiftung auch Böhms Lebensleistung und sein Engagement für Äthiopien. Erster Preisträger war 2016 der Ex-Bundespräsident Horst Köhler. 2018 wurde das von Christoph Schlingensief und dem Ehepaar Aino Labarenz gegründete "Operndorf Afrika" in Burkina Faso ausgezeichnet. 2020 wurde die Verleihung wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Die Stiftung "Menschen für Menschen" feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Am 13. November 1981 hatte Böhm, damals bekannt aus den "Sissi"-Filmen, die Athiopienhilfe gegründet - mit Geld aus einer Wette. Im Mai 1981 hatte er in der Sendung "Wetten, dass..?" gewettet, dass nicht jeder Zuschauer eine Mark, einen Franken oder sieben Schilling für die Menschen in der Sahelzone spenden werde. Es kamen 1,2 Millionen Mark zusammen. Böhm starb 2014.

Seit 1981 hat die Organisation sechs Millionen Menschen geholfen. Mit der Bevölkerung wurden Krankenstationen und Wasserstellen und Schulen gebaut. Es gab Alphabetisierungsprogramme und Kleinkredite.