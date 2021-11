München

Russischer Kurzfilm gewinnt Hauptpreis beim Filmfest München

21.11.2021, 12:41 Uhr | dpa

Wegen des "mutigen Umgangs mit einem gesellschaftlichen Tabuthema" gab es für den Kurzfilm "Regime Change" zehntausend Euro Preisgeld bei dem Filmschoolfest München. Das teilte die Jury am Sonntag mit. Der Film der russischen Filmemacherin Yana Sad porträtiert die Beziehung zweier Brüder, von denen einer Autist ist und nicht alleine leben kann. Bei dem internationalen Wettbewerb erhielten von den knapp 50 eingereichten Filmen noch neun weitere einen Preis, wie die Veranstalter des Filmfests mitteilten.

Das Festival war dem Veranstalter zufolge gut besucht. Es konnte unter strenger Einhaltung der 2G-Regeln am Samstag in den Kinos der Hochschule für Film und Fernsehen stattfinden. Der Film "Her Dance" von Bar Cohen wurde zum Publikumsliebling gekürt.