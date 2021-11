München

Abschlussprüfungen der Auszubildenden beginnen

22.11.2021, 12:35 Uhr | dpa

Für viele Auszubildende im Bereich der Industrie- und Handelskammern beginnen am Dienstag die Abschlussprüfungen. Am 23. und 24. November stehen die schriftlichen Tests für mehr als 12.000 Prüflinge in den Berufen des kaufmännischen Bereichs an. Am 7. Dezember sind dann gut 9000 Prüflinge aus dem technischen Bereich an der Reihe.

Der Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags, Klaus Josef Lutz, wünschte den künftigen Fachkräften viel Erfolg für die Prüfungen. "Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung ist gerade in diesen schwierigen Zeiten ein großer Meilenstein", sagte er. "Die bayerischen Unternehmen brauchen top ausgebildeten Fachkräftenachwuchs in allen Branchen und Fachrichtungen."

Neben den schriftlichen Tests, die bundesweit gleichzeitig stattfinden, müssen die Auszubildenden auch noch mündliche oder praktische Prüfungen ablegen.