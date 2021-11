München

Künstlerin Shirin Neshat zeigt Werke in München

25.11.2021, 16:23 Uhr | dpa

Ein Mann steht in der Ausstellung "Shirin Neshat. Living in one land, dreaming in another". Foto: Matthias Balk/dpa (Quelle: dpa)

Verschriftlichte Träume auf Bildern von Einwohnern des US-Bundesstaats New Mexico zeigt die iranisch-amerikanische Künstlerin Shirin Neshat in München. Unter dem Titel "Living in one Land. Dreaming in another" sind 111 Schwarz-Weiß-Fotos ab Freitag zu besichtigen. "So sieht Amerika aus", sagte Neshat am Donnerstag in der Pinakothek der Moderne zur Schau, die bis 24. April 2022 läuft.

Um unterschiedliche Realitäten abzubilden, fotografierte die preisgekrönte 64-Jährige, die in New York lebt, Menschen in unterschiedlichen Gebieten des Bundesstaats. Dabei bekam sie "amerikanische Ureinwohner, Hispanics, Afroamerikaner, arme, reiche, weiße Männer, Frauen" vor die Kamera und sprach mit ihnen über ihre Träume, die sie auf die Bilder schrieb. Eine "Kunst an der Grenze zwischen Sprache, Bild und Schrift", sagte Christian Boehringer von der Written Art Collection.

Neshat, die nach Angaben der Pinakothek zu den bedeutendsten iranischen Künstlerinnen zählt, wurde im Laufe ihrer Karriere unter anderem mit dem Goldenen Löwen bei der Kunst-Biennale in Venedig 1999 und mit dem Silbernen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig 2009 für die beste Regie ausgezeichnet.