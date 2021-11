München

Zwei Fälle der Omikron-Virusvariante bestätigt

27.11.2021, 19:00 Uhr | dpa

In München sind die ersten beiden Fälle der neuen Omikron-Variante des Coronavirus in Deutschland bestätigt worden. Die beiden Reisenden seien am 24. November mit einem Flug aus Südafrika eingetroffen, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Samstag.