München

Wetterdienst warnt vor glatten Straßen in ganz Bayern

28.11.2021, 08:33 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor glatten Straßen in Bayern am Sonntag. Vor allem an den Alpen und im Südosten kommt es demnach streckenweise durch Schnee zu Glätte. Dort rechnet der DWD mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee. In den Berchtesgadener Alpen können es bis zu zehn Zentimetern werden. Auch in den übrigen Regionen Bayerns könnten überfrierende Nässe oder geringe Mengen an Schnee zu Glatteis führen.