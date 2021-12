Mann verliert beinahe ein Bein

Fliegerbombe explodiert in München – Not-OP rettet Arbeiter

02.12.2021, 11:31 Uhr | dpa, MaM, ads

In München gab es am Mittag einen lauten Knall. Eine 259 Kilogramm schwere Fliegerbombe war explodiert. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Es kommt noch zu Störungen im Bahnverkehr. (Quelle: dpa)

In München ist eine 259 Kilogramm schwere Fliegerbombe auf einer Baustelle explodiert. Dabei wurden mehrere Arbeiter verletzt – einer verlor fast ein Bein.

Nach der Explosion einer Fliegerbombe nahe der Donnersbergerbrücke in München hat eine Operation einem schwer verletzten Bauarbeiter offenbar das Leben gerettet. Sein Zustand sei nach dem vierstündigen Eingriff nun stabil, teilte das Universitätsklinikum Rechts der Isar am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur in München mit.

Durch die Wucht der Detonation sei dem Mann fast ein Bein abgerissen worden. Ein interdisziplinäres Team habe das Bein rekonstruieren können, inzwischen sei es auch wieder durchblutet.

Explosion in München – über 70 Einsatzkräfte

Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, hatte es in der Nähe der Donnersbergerbrücke einen lauten Knall gegeben, anschließend bildete sich eine Rauchsäule. Nachdem die Feuerwehr zunächst von einer Verpuffung sprach, teilte die Polizei später mit, dass eine Fliegerbombe verantwortlich war. Zudem habe man keine Hinweise auf eine Straftat.

Experten des Kampfmittelräumdienstes wurden in die Ermittlungen einbezogen. Zahlreiche Feuerwehrwagen und allein rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, ein Bundespolizeihubschrauber kreiste über der Gegend.

Staub und Rauch steigen kurz nach der Explosion auf: Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wiegt rund 250 Kilogramm. (Quelle: Privat/dpa)

Neben dem schwer verletzten Arbeiter wurden noch drei weitere leicht verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei einer der Arbeiter in den Schockraum eines Krankenhauses gekommen. Zunächst war von nur drei Verletzten die Rede gewesen. Während der Rettungsarbeiten habe sich ein weiterer Verletzter gemeldet, der durch herumfliegende Teile leicht verletzt worden sei, sagte der Feuerwehrsprecher.

Durch die Wucht der Detonation war ein Bagger umgekippt, mehrere Pkws wurden beschädigt und die nahegelegenen Bahngleise von Schutt versperrt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.

Explosion bei Tunnelarbeiten: Hermann kündigt Ermittlungen an

Nach ersten Ermittlungen der Polizei München ist die Bombe bei Tunnelarbeiten auf einer Baustelle zwischen Donnersbergerbrücke und der westlich gelegenen Richelstraße explodiert.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) war am Mittag am Unglücksort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Bei Bohrungen sei eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe getroffen worden, informierte Herrmann, der den Verletzten gute Genesung wünschte. Warum die Bombe nicht vorab entdeckt wurde, ist noch unklar.

Normalerweise werde bei Bauarbeiten in der Münchner Innenstadt immer genau und regelmäßig sondiert, wo Blindgänger liegen könnten. Herrmann sagte, er gehe davon aus, dass das auch auf dieser Baustelle der Deutschen Bahn geschehen sei. "Da muss jetzt ermittelt werden: Warum hat man diese Bombe vorher nicht erkannt?"

Bahn-Chaos nach Explosion behoben

Weil die Bahngleise in Mitleidenschaft gezogen wurden, war der Zugverkehr zwischen den S-Bahn-Stationen Laim und Rosenheimer Platz wurde wegen des Einsatzes zunächst gesperrt worden. Feuerwehrleute, Polizisten und Bahnbedienstete an der Donnersbergerbrücke: Bei dem Vorfall wurden vier Menschen verletzt. (Quelle: Sven Hoppe/dpa)

Auch der Fern- und Nahverkehr am Münchner Hauptbahnhof war vorübergehend eingestellt worden. Nach Angaben der Bahn gibt es am Donnerstag jedoch keine weiteren Störungen des Bahnverkehrs.