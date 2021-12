München

Fliegerbombe war Grund für Explosion in München

01.12.2021, 13:55 Uhr | dpa

Grund für die Explosion an den Bahngleisen an der Donnersbergerbrücke in München war eine Fliegerbombe. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch. Nähere Informationen gab es dazu vorerst nicht. Drei Menschen wurden bei der Explosion verletzt. Der gesamte Zugverkehr am Münchner Hauptbahnhof wurde eingestellt. Auch die S-Bahn fährt auf der wichtigen Stammstrecke nicht.