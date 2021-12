München

Ermittlungen nach Bombenexplosion in München

02.12.2021, 12:40 Uhr | dpa

Nach der Explosion einer Fliegerbombe auf einer Baustelle der Deutschen Bahn in München wird wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft München I besteht ein solcher Verdacht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bohrarbeiten sollen die Explosion am Mittwoch in der Nähe der Donnersbergerbrücke herbeigeführt haben.

Vier Menschen wurden nach Polizeiangaben dabei verletzt, darunter drei Bauarbeiter. Einer von ihnen, ein 62-Jähriger aus dem Zollernalbkreis in Baden-Württemberg, kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand allerdings nicht. Zwei weitere Bauarbeiter erlitten ein Knalltrauma und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Ein Passant wurde von einem umherfliegenden Stein am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde.