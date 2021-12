Gerichtsvollzieher bedroht

SEK schießt auf bewaffneten Mann bei Zwangsräumung

03.12.2021, 13:27 Uhr | dpa

Polizisten stehen vor dem betroffenen Gebäude: Die Polizei hat bei einer Zwangsräumung in einer Wohnung mehrmals auf einen Mann geschossen. (Quelle: Matthias Balk/dpa)

Eine Zwangsräumung ist in München eskaliert: Nachdem ein bewaffneter 46-Jähriger einen Gerichtsvollzieher bedroht hatte, kamen Spezialkräfte. Diese schossen auf den Mann.

Die Polizei hat bei einer Zwangsräumung in der Balanstraße in München mehrmals geschossen und einen bewaffneten Mann verletzt. Der polizeibekannte 46-Jährige habe am Freitag gedroht, Menschen zu erschießen und sei nicht ansprechbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Gerichtsvollzieher habe die Polizei alarmiert, Spezialeinsatzkräfte seien in die Gegend im Münchner Südosten angerückt. Unbeteiligte oder Polizisten seien nicht verletzt worden, die Schüsse seien in der Wohnung gefallen.

Der 46-Jährige kam mit einer Oberarmverletzung in ein Krankenhaus. Gefahr für die Öffentlichkeit bestand laut Polizei nicht.