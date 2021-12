München

Weitere Anklage im Drogenskandal bei der Münchner Polizei

09.12.2021, 13:49 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Im Drogenskandal bei der Münchner Polizei hat die Staatsanwaltschaft eine weitere Anklage erhoben. Einem suspendierten Polizeibeamten, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, werden 149 Fälle des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft München I am Donnerstag mitteilte. Insgesamt sind damit bislang fünf Polizisten angeklagt worden. Ihnen wurde unter anderem der Besitz, zum Teil auch der Handel mit Drogen wie Kokain vorgeworfen. Der nun angeklagte Mann war auf der Flucht gewesen und Anfang Oktober festgenommen worden. Der Skandal war ins Rollen gekommen, nachdem ein Münchner Drogenhändler als Kronzeuge gegen seine Kunden in Uniform ausgesagt hatte. Die Vorwürfe hatten das Münchner Polizeipräsidium erschüttert.