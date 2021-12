Polizei fahndet nach Tätern

17-Jähriger bei Streit in Münchner Innenstadt schwerst verletzt

10.12.2021, 23:42 Uhr | dpa

Ein Absperrband der Polizei (Symbolbild): In München ist ein junger Mann offenbar niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. (Quelle: imago images)

In München ist ein junger Mann bei einer Auseinandersetzung mit zwei Personen lebensgefährlich verletzt worden. Die mutmaßlichen Täter konnten fliehen.

Ein 17-Jähriger ist bei einem Streit in der Nähe der Münchner Innenstadt lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei kam es am frühen Freitagabend gegen 18.00 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen, der mit zwei Freunden unterwegs war, und zwei weiteren Männern, wie ein Polizeisprecher am Abend auf Nachfrage sagte.



Dabei wurde der Jugendliche mit einem bislang unbekannten Gegenstand schwer verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter konnten flüchten. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, war nach Angaben der Ermittler zunächst ungeklärt. Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, dass das Opfer niedergestochen worden sei.