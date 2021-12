München

Vom Bus erfasst: 25-Jähriger schwer verletzt

11.12.2021, 10:07 Uhr | dpa

Ein Mann ist in München von einem Bus erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.



Der Mann übersah nach ersten Erkenntnissen beim Überqueren der Straße den heranfahrenden Bus. Trotz Notbremsung des Fahrers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Sofort wurden nach Angaben der Feuerwehr zahlreiche Notrufe abgesetzt.



Vor Ort betreute ein Kriseninterventionsteam die Passanten, Insassen des Busses und den Fahrer. Der leicht verletzte Fahrer wurde im Anschluss zur Versorgung von Schnittwunden in ein Krankenhaus gebracht.