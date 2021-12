München

Rund 11,6 Millionen Euro beim Sternstunden-Tag gesammelt

11.12.2021, 10:53 Uhr | dpa

Beim Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks (BR) sind dieses Jahr rund 11,6 Millionen Euro an Spenden gesammelt worden. Das sei das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Benefizaktion, teilte der BR am Samstag mit. Der Rekordwert war im Dezember 2020 erreicht worden: Vor gut einem Jahr kamen rund 11,9 Millionen Euro beim Sternstunden-Tag zusammen. Im gesamten Jahr 2021 seien bislang 17,5 Millionen Euro an die Aktion gespendet worden.

BR-Intendantin Katja Wildermuth sagte, sie sei "überwältigt und dankbar angesichts der großen Spendenbereitschaft". Kinder litten besonders unter der Corona-Pandemie, betonte Wildermuth. "Deshalb ist schnelle, unkomplizierte Hilfe wichtiger denn je."

Der BR widmete sein Programm im Fernsehen, Hörfunk und im Internet am Freitag Kindern in Not. Schon um 9.40 Uhr sei bei den Spenden die erste Million erreicht gewesen. Ehrenamtliche Helfer und Prominente wie Schauspielerin Uschi Glas und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter nahmen im Münchner Funkhaus ab 6.00 Uhr morgens telefonisch Spenden entgegen. Am Abend strahlte der Sender dann live die "Sternstunden-Gala 2021" im Fernsehen aus. Zu Gast waren unter anderen die Sänger Roland Kaiser und Patricia Kelly.