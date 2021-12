München

Frau stirbt nach Unfall auf Heimweg: Polizei sucht Zeugen

12.12.2021, 16:18 Uhr | dpa

Der tödliche Sturz einer Frau in München wirft bei der Polizei Fragen auf - sie sucht nach weiteren Zeugen. Die 59-Jährige war im Sommer auf dem Heimweg von einer Feier in Schwabing gestürzt und rund vier Monate später an den Verletzungen gestorben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Während Zeugen anfangs berichteten, die Frau sei zu Fuß unterwegs gewesen, geht die Polizei nun davon aus, dass die Frau am 01. August mit dem Fahrrad gefahren ist. Möglicherweise musste sie einem auf dem Gehweg geparkten Auto ausweichen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Frau war im August mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, konnte jedoch nach einiger Zeit zurück nach Hause. Ihr Zustand verschlechterte sich allerdings wieder. Ende November starb die 59 Jahre alte Frau schließlich an den Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei dem Münchner Unfallkommando zu melden.