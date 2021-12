München

Kimmich: Nach Trainingspause "keine weiteren Folgen"

12.12.2021, 18:06 Uhr | dpa

Nach seiner Covid-19-Erkrankung rechnet Bayern-Profi Joshua Kimmich nicht mit längerfristigen Auswirkungen auf seine Leistungsfähigkeit. "Wenn ich jetzt wie gesagt zehn Tage es etwas ruhiger angehen lasse, dann sollten da keine weiteren Folgen entstehen", sagte der Mittelfeldspieler der Münchner dem ZDF in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview. Der 26-Jährige hatte nach seiner Corona-Infektion zuletzt bekanntgegeben, dass er "aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge" in diesem Jahr nicht mehr für den Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga auflaufen werde.

Er könne vorerst kein intensives Training machen, sagte Kimmich in dem Interview. "Weil sonst eben die Gefahr ist, dass das dann aufs Herz geht und dass man dann längere Folgen davon trägt", erklärte Kimmich. Bei einer Untersuchung sei festgestellt worden, dass er etwas Flüssigkeit in der Lunge habe.

Er habe mit einem milden Krankheitsverlauf Glück gehabt. "Ich hatte wenig Symptome, natürlich habe ich auch nichts geschmeckt und nichts gerochen", sagte Kimmich. Wegen seiner öffentlich geäußerten Zweifel am Impfen stand der Nationalspieler in den vergangenen Wochen im Zentrum einer gesellschaftlichen Debatte. "Generell war es natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich", sagte Kimmich zu den jüngsten Ereignissen.