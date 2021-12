München

Wetterexperten: Keine weißen Weihnachten in Bayern

22.12.2021, 16:01 Uhr | dpa

Keine weißen Weihnachten in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet über die Feiertage mit wenig Schnee im Freistaat. Stattdessen werde es am Freitag regnerisch bei milden Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad, sagte ein DWD-Sprecher am Mittwoch in München. Der Schnee, der zurzeit noch in Gebirgsregionen liege, könne teils dem Regen zum Opfer fallen. In höheren Lagen seien auch stürmische Böen möglich.

Auch der Erste Weihnachtsfeiertag am Samstag werde in weiten Teilen Bayerns von Regen geprägt sein, sagte der Sprecher des Wetterdienstes. Die Temperaturen dürften sich zwischen zwei Grad im Raum Hof und bis zu neun Grad in München bewegen, prognostizieren die Meteorologen. In der Nacht zum Sonntag könne es in den Alpen und dem Bayerischen Wald ab etwa 800 bis 1000 Höhenmetern schneien.

Allerdings geht der Schnee nach Einschätzung des DWD am Sonntag wieder in Regen und Schneeregen über. Die Temperaturen blieben am Zweiten Weihnachtsfeiertag ähnlich wie am Ersten. "Viel Weiß wird es über Weihnachten in Bayern also nicht geben", fasst der DWD-Sprecher zusammen. Und der wenige Schnee könne zum Großteil vom Regen weggewaschen werden.