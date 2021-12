München

Corona: Spiel der Bayern-Basketballer fällt aus

29.12.2021, 07:39 Uhr | dpa

Nach positiven Corona-Tests bei den Basketballern des französischen Meisters Asvel Villeurbanne ist das für Donnerstag geplante Auswärtsspiel des FC Bayern München in der Euroleague abgesagt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, wie die Münchner mitteilten. Villeurbanne hatte am Montag in der französischen ersten Liga gegen Limoges (83:85) bereits mit nur sieben Stammspielern antreten können.