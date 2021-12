DNA führte zum Verdächtigen

Seniorin in ihrem Haus missbraucht – 34-Jähriger gefasst

30.12.2021, 16:01 Uhr | t-online, mtt

Polizeieinsatz in München (Symbolbild): Anderthalb Monate nach der Tat konnte der Verdächtige gefasst werden. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Über eine offene Terrassentür ist ein Mann ins Haus einer Seniorin eingedrungen, dann fiel er über die Frau her. Jetzt konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter dingfest machen. Es ist ein 34-jähriger Mann.

Festnahme nach brutalem Sexualdelikt: Die Polizei München hat einen Mann gefasst, der eine über 70-jährige Seniorin in ihrem Haus missbraucht haben soll.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geschah der Überfall bereits Anfang November im Stadtbezirk Laim. Demnach stand in der Tatnacht die Terassentür offen. Der Täter drang ins Haus ein, während die Frau kurz draußen war.



Als sie zurückkehrte, habe der Mann unvermittelt auf sie eingeschlagen und sie ins Schlafzimmer dirigiert, heißt es in der Mitteilung der Polizei. "Dort führte er unter weiterer Gewaltanwendung sexuelle Handlungen an ihr vor und flüchtete im Anschluss."

Durch mehrere DNA-Spuren kamen die Ermittler dem nun Gefassten auf die Spur, weil der Mann bereits polizeibekannt war. Mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte ein 34-Jähriger aus München als Verdächtiger identifiziert werden.

Am 17. Dezember erließ das Amtsgericht München Haftbefehl, am 21. Dezember wurde der Mann an seinem Arbeitsplatz im Landkreis Starnberg festgenommen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und einer Sexualstraftat ermittelt.