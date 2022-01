München

Mit Verkehrsschild Stufen hinabgerutscht: Schwere verletzt

01.01.2022, 13:31 Uhr | dpa

Ein junger Mann ist beim Versuch, auf einem Verkehrsschild die Treppe der Münchner Bavaria hinabzurutschen, schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verweigerte der 19-Jährige in der Silvesternacht zunächst die Behandlung seiner schweren Verletzungen, wurde dann aber in Begleitung der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass der 19-Jährige zusammen mit Freunden versucht hatte, auf einem Verkehrsschild auf der Theresienwiese die Stufen unterhalb der Bavaria hinunter zu rutschen. Zwei weitere Jugendliche verletzten sich dabei leicht und kamen auch ins Krankenhaus.