Er wollte Hilfe holen

Polizeiauto fährt Helfer um – Mann schwer verletzt

02.01.2022, 16:09 Uhr | dpa

Auf dem Weg zu einem Einsatz hat ein Polizist einen Mann umgefahren. Dieser wollte den Streifenwagen anhalten, um nach einem Unfall Hilfe zu holen. Der Beamte konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Ein Fußgänger ist in München bei dem Versuch, Hilfe zu holen, von einem Polizeiauto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 41 Jahre alte Taxifahrer am Samstag gegen 1.45 Uhr aus seinem Auto ausgestiegen, um einer weiteren Person zu helfen, die betrunken von einer Brüstung gefallen war.

München: Einsatzwagen erfasst Taxifahrer

Als er daraufhin ein Polizeiauto sah, das mit Blaulicht auf dem Weg zu einem anderen Einsatz war, stellte der Taxifahrer sich auf die Fahrbahn, um den Streifenwagen auf sich aufmerksam zu machen.

Allerdings kam es dabei zu dem Zusammenstoß zwischen dem Polizeiauto, das von einem 30 Jahre alten Polizisten gelenkt wurde, und dem 41-Jährigen. Bei dem Unfall wurde der 41-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht – ebenso wie die Person, der er ursprünglich helfen wollte. Die beiden Polizisten blieben unverletzt. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte.