München

Claudia Tuchscherer neue Chefin der ADAC Versicherung

03.01.2022, 16:13 Uhr | dpa

Der ADAC-Konzern hat Claudia Tuchscherer zur neuen Vorstandschefin der ADAC Versicherung AG berufen. Wie die ADAC SE am Montag in München mitteilte, tritt die 49-Jährige ab sofort die Nachfolge von Marion Ebentheuer an, die das Unternehmen nach Ablauf ihres Vertrags zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

Die ADAC Versicherung AG trägt mit ihren Auto-, Rechtsschutz- und Auslandskrankenversicherungen den größten Teil zum Geschäft der ADAC SE bei, die 2020 gut 1 Milliarde Euro Umsatz und 112 Millionen Euro Gewinn vor Steuern machte. Die ADAC SE gehört zu 58 Prozent dem Automobilclub ADAC e.V., die restlichen Anteile halten die ADAC Stiftung und mehrere ADAC Regionalclubs.

Die Juristin Claudia Tuchscherer hatte ihre Laufbahn bei der Allianz-Versicherung begonnen und war dann mehrere Jahre lang für die SV Sparkassenversicherung tätig. Seit gut einem Jahr gehört sie dem Vorstand der ADAC Versicherung an.