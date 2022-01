München

Matratze in Gefängniszelle brennt

05.01.2022, 18:43 Uhr | dpa

In einer Gefängniszelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim in München ist aus ungeklärter Ursache eine Matratze in Brand geraten. Wie die Feuerwehr am Mittwochabend mitteilte, mussten vier Menschen ambulant versorgt werden. Ein Justizbeamter habe den Brand bemerkt und die Löschanlage betätigt, so dass das Feuer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht gewesen sei. Weitere Details zu dem Vorfall am Mittwoch gab die Feuerwehr nicht bekannt.