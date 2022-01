Nach stundenlanger Suche

Fahrgäste finden vermissten Jungen aus Eichenau

10.01.2022, 10:48 Uhr | t-online, EP, MaM

Nach einem Streit war ein Junge in Eichenau bei München weggelaufen. Die Polizei und zahlreiche Bürger aus der Gegend haben sich an der Suche beteiligt. Nach fast zehn Stunden gab es ein Happy End.

In Eichenau bei München konnten Eltern am Sonntag ihren vermissten Sohn wieder in die Arme schließen. Nach Medienberichten hatte der zwölfjährige Junge am Sonntagmorgen gegen 8:30 Uhr nach einem Streit die Wohnung der Mutter verlassen.

Die Suche der Polizei wurde unter anderem durch den Radiosender Gong 96,3 unterstützt. Auf den Social-Media-Kanälen des Senders wurde zur Mithilfe aufgerufen, Tausende Nutzer verbreiteten die Suchanzeige im Internet.



Gegen 17:50 Uhr dann die Entwarnung: "Der Junge ist wohlbehalten am Ostbahnhof gefunden worden", heißt es in einem Posting. Ein Sprecher der Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage von t-online. "Fahrgästen war der Junge in einer S-Bahn aufgefallen, diese haben die Polizei verständigt. Beamte der Bundespolizei nahmen den Jungen dann am Ostbahnhof in Empfang", so der Sprecher. Eine obdachlose Frau oder der Vater selbst waren, wie von einigen Medien zuvor berichtet, bei der Auffindung des Jungen nicht beteiligt.