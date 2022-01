München

Schuss auf 17-Jährigen in München: Noch keine Festnahme

16.01.2022, 14:49 Uhr | dpa

Nach einem lebensgefährlichen Schuss auf einen 17-Jährigen in einer Münchner Wohnung hat die Polizei bisher keinen Verdächtigen festgenommen. Jedoch habe es einen Hinweis gegeben, zudem sei der 17-Jährige vernommen worden, teilten die Beamten am Samstag mit, ohne Details zu nennen. Auch am Sonntag konnte die Polizei noch keinen Ermittlungserfolg melden.

Mehrere Unbekannte hatten den jungen Mann am Donnerstag überfallen und in den Oberkörper geschossen. "Wir gehen davon aus, dass es gezielt gegen den 17-Jährigen ging", sagte ein Sprecher der Polizei.

Das Opfer war zu Besuch in der Wohnung eines 65-Jährigen und hatte nach einem Klingeln den Tätern die Tür geöffnet. Den 65-Jährigen griffen diese nicht an, er setzte den Notruf ab. Der 17-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.