Starnberger See

Spaziergänger entdecken Frauenleiche im Wald

17.01.2022, 16:10 Uhr | MaM, t-online

Eigentlich wollten sie mit ihren Hunden nur spazieren gehen: Am Starnberger See sind Spaziergänger auf die Leiche einer bislang unbekannten Frau gestoßen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

In einem Waldstück am Starnberger See nahe München haben Spaziergänger am Wochenende die Leiche einer Frau gefunden. Das berichtete die örtliche Polizei am Montag.



Demnach wurde der teils schon skelettierte Leichnam in einem Waldstück in der Nähe des Orts Berg gefunden worden. Die Hunde der Spaziergänger hätten die Leiche entdeckt, so ein Polizeisprecher zu BR24. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geht von einem Tötungsdelikt aus.



Noch am Sonntagabend sei eine Obduktion der Leiche durchgeführt worden. Davon versprechen sich die Ermittler nähere Hinweise zu den Todesumständen der Frau. Ihre Identität ist bislang noch unklar. Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt. Auch auf Anfrage von t-online hielt sich die Polizei Oberfranken Nord bedeckt.