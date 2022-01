Ströer-Projekt

Wieso an der Rosenheimer Straße nun ein vertikaler Garten steht

24.01.2022, 12:53 Uhr | Roxana Frey

Vertikaler Garten an der Rosenheimer Straße. Ströer startet Pilotprojekt zur Begrünung von Bahnunterführungen. (Quelle: Chris Renk)

Grün wird's an der Rosenheimer Straße. Dabei ist noch gar nicht Frühling? Seit kurzem steht hier ein sogenannter vertikaler Garten, der auch die Luft der Stadt verbessern soll.



Ein vertikaler Garten mitten in der Stadt – an der hochfrequentierten Rosenheimer Straße in München hat der Außenwerber Ströer, der auch t-online.de betreibt, erstmals einen Unterbau einer Bahnbrücke begrünt. Damit schafft das Unternehmen für Außenwerbung einen neuen grünen Lebensraum für rund 2.240 Pflanzen.

Der grüne Münchner Vorstoß ist Teil eines Pilotprojekts für die bundesweite Begrünung von Brückenwiderlagern, um Städte nachhaltiger und attraktiver zu gestalten.

Für ein nachhaltiges Mikroklima in München

Nach 15 Wochen Vorbereitungszeit entstand hier an der Rosenheimer Straße nun ein rund 90 Quadratmeter großer "grüner Garten", der mit elf verschiedenen Pflanzenarten bestückt wurde. Stahlprofile und Verbundplatten dienen als Unterkonstruktionen beziehungsweise Träger, auf denen Vliestaschen als Vegetationsträger für die Pflanzen angebracht sind.



Frisch bleibt das Grün auch: Ein automatisiertes Bewässerungssystem soll die Pflanzen optimal versorgen, und hält somit den Aufwand für die Pflege gering. Zudem bietet der vertikale Garten Nahrung für Insekten und schafft somit einen nachhaltiger Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt.

München auf dem Weg zur Smart City

In den vertikalen Garten eingebettet sind zwei rund 10,5 Quadratmeter große, mit Ökostrom betriebene digitale Screens, die vor allem regionalen und lokalen Werbungtreibenden und auch der Stadt München zur Verfügung stehen. Damit wird die Fläche, welche bislang ungenutzt war, zu einem neuen urbanen Informationskanal für die Nachbarschaft.



In einer dreiminütigen Programmschleife werden auf den Bildschirmen Werbung, redaktionelle Inhalte und regionale Themen wie Stadtnews oder Wetter ausgestrahlt. "Ströer begleitet die Landeshauptstadt München auf dem Weg zu Smart City," so Thomas Schmid, CSU-Stadtratsfraktion.

Mehrere begrünte Stadtmöbel in Planung



Weitere Projekte befinden sich bereits in der Test- oder Umsetzungsphase. Im vergangenen Jahr hat "Ströer" beispielsweise damit begonnen, die ersten Wartehallen oder Litfaßsäulen bundesweit zu begrünen. Die Bepflanzung der Dächer von Stadtmöbeln verbessert das Mikroklima und die Optik.



Wieviel das neue Münchner Grün der Stadt tatsächlich bringt, ist nicht ganz klar. Die langfristige positive Wirkung ist aber gewiss. Denn: Die Pflanzen bieten Bienen und anderen Insekten ein zusätzliches Nahrungsangebot. Darüber hinaus filtern die Blätter Schadstoffe.

"Das Pilotprojekt von Ströer ist grün und cool. Und es macht lokales Gewerbe stark. Für Firmen aus den angrenzenden Stadtbezirken bietet es eine hochwertige Fläche für ihre Werbung. Gleichzeitig lassen sich damit Luft und Optik durch mehr Grün im urbanen Raum verbessern. Ich hoffe, dass wir noch viele solcher Werbeflächen für München bekommen können", sagt Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München.