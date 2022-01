München

Eisbären-Sportdirektor hofft in Playoffs auf Fan-Rückkehr

26.01.2022, 10:55 Uhr | dpa

Sportdirektor Stéphane Richer vom deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin hofft nach der Olympia-bedingten Spielpause in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf eine Rückkehr der Zuschauer. "Ich weiß nicht, ob alle Nachholspiele durchgeführt werden können. Ich hoffe aber, dass wir das Playoff normal spielen können - auch mit Fans", sagte der 55-Jährige der "Berliner Morgenpost" (Mittwoch).

Der Kanadier, der vor genau fünf Jahren am 26. Januar 2017 zunächst als Co-Trainer zu den Berlinern stieß, setzt nach einer bisher erfolgreich verlaufenden Hauptrunde auf die Titelverteidigung - und noch mehr: "Die Meisterschaft ist stets das Ziel. So wie München in der Champions League weit zu kommen, das wäre auch für uns sehr interessant. Die Marke Eisbären ist sehr bekannt, meine und unserer Herausforderung ist es, dass das so bleibt."

Trotz der Coronavirus-Pandemie sieht Richer die Grundlagen für diese Ziele gut gelegt, besonders in den vergangenen drei Jahren habe sich vieles sehr positiv entwickelt. "Mit den vorhandenen Strukturen, der Kooperation mit den LA Kings gehören die Eisbären zur Spitze in Europa", sagte der Sportdirektor, der vor der erfolgreichen Zeit selbst an der Bande aushelfen musste, dieses aber nicht mehr zu tun gedenkt: "Wenn ich mir heute die meiste Zeit anschaue, in der ich bei den Eisbären als Trainer an der Bande stand, wäre es vielleicht besser gewesen, das hätte jemand anderes gemacht."