Tötungsdelikt in München

Frauenleiche in Tonne gefunden – Polizei fasst 75-Jährigen

31.01.2022, 11:47 Uhr | MaM, t-online

Ihre Leiche war bereits verwest: Vergangene Woche wurde in einer Tonne nahe München eine tote Frau gefunden. Bereits wenige Tage später hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen gefasst – und gibt erste Details bekannt.

Nach dem Fund einer verwesten Frauenleiche im oberbayerischen Haar nahe München hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst, wie sie am Montag mitteilte.



Demnach konnte der Tatverdächtige noch am Freitag festgenommen werden. Der 75-Jährige stehe unter Verdacht, die Frau umgebracht und ihre Leiche im Keller eingewickelt in Bettlaken in einer Tonne gelagert zu haben. Er ist bereits in Untersuchungshaft, zur Tat äußerte er sich bislang nicht.



München: 62-Jährige seit Mitte 2021 nicht mehr erreichbar

Bei der Frau handelt es sich den Polizeiangaben zufolge um eine 62-jährige Münchnerin. Sie war wohl bereits seit Mitte 2021 für ihr Umfeld nicht mehr erreichbar gewesen.

Die Polizei war am vergangenen Donnerstag zu einem Gebäude gerufen worden. Dort lag die tote Frau in einer Tonne, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer sei nach bisherigen Erkenntnissen an Verletzungen nach "Beibringung spitzer Gewalt" gestorben.