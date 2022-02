München

Stoiber hofft auf Einladung von Merkel nach Templin

04.02.2022, 11:03 Uhr | dpa

Nach dem Ende der politischen Karriere von Angela Merkel hofft der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber auf eine Einladung zu ihr nach Hause. "Ich habe ihr zum Abschied aus dem Amt einen Brief geschickt und am Rand eine handschriftliche Bemerkung geschrieben", sagte der frühere bayerische Ministerpräsident und langjährige Weggefährte Merkels der "Passauer Neuen Presse" (Freitag). Die frühere Kanzlerin sei ja im Laufe der Jahre mehrmals bei ihm in Wolfratshausen zu Besuch gewesen. "Dabei hat sie mich schon vor zwanzig Jahren zu ihr nach Templin eingeladen - was sich aber irgendwie nie ergeben hat. An diese Einladung nach Templin habe ich sie erinnert. Antwort ausstehend."