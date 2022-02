Einsatz in München

Essen angebrannt – aggressiver Bewohner verletzt Feuerwehrleute

05.02.2022, 13:23 Uhr | dpa

Weil in München das Essen eines Mannes verkohlte, ist die Feuerwehr ausgerückt. Der vom Einsatz überrumpelte Bewohner hat darauf wütend reagiert und die Feuerwehrleute angegriffen.

Angebranntes Essen hat in München für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Dabei reagierte einer der im Schlaf überraschten Bewohner aggressiv und verletzte zwei Einsatzkräfte. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Helfer am Samstagmorgen zu einer Wohnung gerufen worden, in der ein Feuermelder Alarm schlug.

Da niemand die Tür öffnete, verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt. Die schlafenden Bewohner wurden von den Rettungskräften geweckt, woraufhin einer der Geweckten aggressiv wurde. Zwei Feuerwehrmänner seien leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte stellten demnach fest, dass angebranntes Essen den Rauchmelder ausgelöst hatte.