Nach positivem PCR-Test

Digitalministerin Gerlach wegen Corona im Homeoffice

08.02.2022, 18:02 Uhr | dpa

Wie Digitalministerin Judith Gerlach am Dienstag in München mitgeteilt hat, sei sie positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wegen leichter Symptome arbeite das Kabinettsmitglied weiter – von zu Hause aus.

Nach Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist mit Digitalministerin Judith Gerlach das zweite Mitglied aus Markus Söders (alle CSU) bayerischem Kabinett positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach einem positiven Antigen-Selbsttest habe auch ein PCR-Test eine Infektion mit dem Erreger signalisiert, teilte Gerlach am Dienstag in München mit. "Heute Morgen hatte ich ein leichtes Halskratzen", beschrieb Gerlach ihre bisherigen Symptome.

"Ich habe mich in häusliche Isolation begeben und arbeite auf digitalem Weg weiter", so die Digitalministerin.