München

ZdK zu Papst: "Entschuldigung überzeugt leider nicht"

08.02.2022, 20:48 Uhr | dpa

Ein Kreuz hängt an einer Wand. Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) hat die Entschuldigung des emeritierten Papstes Benedikt als unzureichend kritisiert. Er bleibe "relativ allgemein", sagte die Präsidentin des ZdK den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bei seinem Schuldbekenntnis gehe sein Blick nicht zu den Brüdern und Schwestern und den Betroffenen. "Die Empathie gegenüber den Betroffenen fehlt." Deshalb überzeuge die zweite Reaktion von Papst Benedikt "leider nicht", sagte die Präsidentin der Laienvertretung.

Papst Benedikt hatte zuvor in einem Brief eine "aufrichtige Bitte um Entschuldigung" an die Missbrauchsopfer gerichtet. Zentrale Vorwürfe im Münchner Missbrauchsskandal wies er zurück.

Benedikt, der frühere Kardinal Joseph Ratzinger, steht seit Wochen heftig in der Kritik, weil ihm das Gutachten zu Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising Fehlverhalten in vier Fällen vorwirft. Am Dienstag reagierte er mit einer weiteren Stellungnahme.