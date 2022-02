München

BIHK-Umfrage: Unternehmen für 2022 zuversichtlich

09.02.2022, 13:05 Uhr | dpa

Die bayerische Wirtschaft zeigt sich für das laufende Jahr optimistisch. Nach einer Umfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) unter 3900 Unternehmen "sagt fast jeder zweite Betrieb, es geht uns gut. Nur 15 Prozent sagen, es geht uns schlecht", erklärte Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl am Mittwoch in München. Die Geschäftserwartungen für die nächsten zwölf Monate seien positiv. Der BIHK-Konjunkturindex liege deutlich über dem langjährigen Durchschnitt.

Omikron habe den Aufschwung nur unterbrochen, nicht gestoppt. "Ab März, April dürfte es spürbar nach oben gehen, sofern kein Krieg in Europa ausbricht", sagte Gößl. Die Investitionspläne seien stabil, jedes vierte Unternehmen wolle Stellen aufbauen - "wenn man Personal findet. Den Fachkräftemangel sähen die Unternehmen als das größte Risiko für die weitere Geschäftsentwicklung. Qualifizierte Mitarbeiter zu finden, sei "die Herausforderung der kommenden Jahre".

Ein Riesenproblem seien auch die Engpässe bei Rohstoffen und Material und die starken Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie. 60 Prozent der befragten Firmen sagten, ihre Produktion werde durch die Engpässe beeinträchtigt. "Wir bleiben auf absehbare Zeit in einer Mangelwirtschaft", sagte Gößl: "Das erinnert an DDR-Verhältnisse." 70 Prozent der Betriebe seien dabei, ihre Verkaufspreise zu erhöhen. Das würden auch Verbraucher spüren: "Was wir jetzt erleben, ist erst der Anfang."

BIHK-Präsident Klaus Josef Lutz forderte "ein Ende der Ad-hoc-Corona-Politik, realistische Vorgaben für die Klimawende und vor allem gezielte Entlastungen bei den Strompreisen". In der Wirtschaftspolitik vermisse er verlässliche und praxisnahe Rahmenbedingungen. Auch auf europäischer Ebene fehle wirtschaftspolitischer Sachverstand, bis hin zur EZB, die die "Geldwertstabilität offensichtlich nicht mehr im Blick" habe.