Berühmtes Ausflugsziel in Bayern

Augsburger Puppenkiste kehrt aus Corona-Pause zurück

10.02.2022, 17:10 Uhr | t-online

Gute Nachrichten, nicht nur für Kinder aus dem nahen Augsburg: Die berühmte Puppenkiste öffnet nach langer Pause wieder. Wann und wie das Theater und Museum wieder starten.

Monatelang war sie wegen der Corona-Pandemie geschlossen, jetzt öffnet die Augsburger Puppenkiste wieder ihre Tore. Das hat das Haus auf seiner Website bekanntgegeben. Von München aus ist das berühmte Marionettentheater in rund einer Stunde zu erreichen.

Ab 12. Februar soll das Gebäude wieder für Besucher öffnen. Der Puppenkiste zufolge gelten dann mehrere neue Regeln, die sich aus den geltenden Corona-Maßnahmen ergeben. Nach aktuellem Stand sind das unter anderem Zutritt nur für geimpfte oder genesene und getestete Personen, eine FFP-Maskenpflicht sowie nur eine halbe Auslastung.

Augsburger Puppenkiste bereitet sich auf Neustart vor

Zur Puppenkiste zählt nicht nur das berühmte Marionettentheater, sondern auch ein Museum und ein Café. Die erste Vorstellung im Theater ist laut Haus für den 18. Februar vorgesehen. Gespielt werden soll dann ein Kabarett-Stück, welches die Puppenspieler jährlich aktuell neu einstudieren. Statt wie üblich zum Jahreswechsel wird dieses Jahr die Premiere des Stücks sechs Wochen verspätet sein.

In den Folgetagen stehen außerdem Frau Holle und die Bremer Stadtmusikanten auf dem Programm. Die Kartenreservierung beginnt am 12. Februar um 12 Uhr, sie ist ausschließlich telefonisch über 0821/450 345-0 möglich, oder vor Ort in der Augsburger Spitalgasse.