München

Minister Sibler: "Anteil der Professorinnen zu niedrig"

11.02.2022, 19:18 Uhr | dpa

Bayern hat bei der Gleichstellung in der Wissenschaft noch Luft nach oben - daran soll nach dem Willen der Staatsregierung gearbeitet werden. "Wir können auf keine hochqualifizierte Frau in der Wissenschaft verzichten", sagte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) am Freitag, dem internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft.

"Nach wie vor ist mir in Bayern der Anteil der Professorinnen an den staatlichen Hochschulen zu niedrig", sagte er. Laut dem Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten 2021 des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften lag der Frauenanteil an den Professuren im Freistaat im Jahr 2019 bei 21,4 Prozent - nur im Saarland war die Quote noch niedriger.

Erklärtes Ziel sei, noch mehr Frauen für eine Karriere in der Wissenschaft zu begeistern, sagte Sibler. Im Rahmen der anstehenden Hochschulreform solle die Förderung von Frauen vorangebracht werden. Es seien konkrete Vorgaben für die Besetzung von Hochschulgremien sowie Regelungen zu Gleichstellung oder dem Schutz vor sexueller Belästigung und Diskriminierung vorgesehen.