S-Bahn-Unglück bei München

Ampel stand auf rot – Ermittlungen gegen Lokführer

17.02.2022, 12:56 Uhr | cup, t-online

Das havarierte Fahrwerk der S-Bahn in Schäftlarn (Archivbild): Gegen einen der Lokführer wird nun als Beschuldigter ermittelt. (Quelle: Christof Paulus)

Nach dem Zugunglück in Schäftlarn steht ein schwerer Vorwurf im Raum: Die Staatsanwaltschaft München hat Ermittlungen gegen einen der Lokführer eingeleitet – die Ampel habe auf rot gestanden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat die Ampel am S-Bahnhof Schäftlarn-Ebenhausen vor dem Zugunglück am Montag rot gezeigt. Das gab Steffen Küpper, Leiter der Münchner Verkehrspolizei, bei einer Pressekonferenz am Sonntag bekannt. Gegen einen der beiden Zugführer wird nun als Beschuldigten ermittelt.

Bei dem Mann handelt es sich um den Zugführer der S-Bahn, die am Montag zum Unglückszeitpunkt in Richtung München unterwegs war. Die zuständige Staatsanwaltschaft München I veranlasste bei dem Beschuldigten am Unglücksabend zudem eine Wohnungsdurchsuchung, wie Pressesprecherin Anne Leiding mitteilte.

Bei dem S-Bahn-Unglück am Montag waren zwei Züge zwischen Ebenhausen und Hohenschäftlarn frontal kollidiert. Dabei ist ein 24-jähriger Mann getötet worden, sechs weitere Personen wurden schwer verletzt, darunter beide Lokführer. Sie befinden sich in stationärer Behandlung.

S-Bahn-Unglück bei München: Strecke könnte bald wieder frei sein

Die Strecke wurde nach Polizeiangaben inzwischen von den Ermittlern freigegeben. "In nächsten Tagen damit zu rechnen, dass Bahnstrecke frei ist", gibt Küpper an. Er bedankte sich zudem für die private Unterstützung von Anliegenden bei den Arbeiten am Unfallort.





Die Polizei habe zahlreiche Speichermedien gesichert und werte nun diverse Daten und Zeugenaussagen aus. Zuständig dafür sei eine Ermittlungsgruppe mit acht Mitarbeitenden.

Weil dies eine "Datenmenge wie bei einem Fluzeugabsturz" betreffe, bitte sie noch um Geduld, sagte Leiding. Eine Antwort auf die Frage, ob es sich bei der Unfallursache um menschliches oder technisches Versagen gehandelt habe, sei noch nicht möglich.