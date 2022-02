München

Betreuung in Pflegeheimen: Holetschek startet Offensive

20.02.2022, 09:14 Uhr | dpa

Vor dem Hintergrund der Vorkommnisse in einem schwäbischen Pflegeheim will Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) eine Offensive zur Verbesserung des Schutzes der Bewohnerinnen und Bewohner in solchen Einrichtungen starten. "Die Menschen in Bayern müssen darauf vertrauen können, dass die Pflege und Betreuung in allen bayerischen Pflegeheimen gut und angemessen gewährleistet wird", betonte Holetschek in München. "Die jüngsten Vorwürfe gegenüber einem Pflegeheim in Augsburg zeigen aber, dass wir uns die Strukturen und Kontrollen genau ansehen und handeln müssen."

Es solle unter anderem eine "Pflege-SOS-Anlaufstelle" für das Melden von Missständen geschaffen werden. Bei Mängeln soll es schnelle Sofortmaßnahmen geben. Noch in diesem Frühjahr solle ein Expertengespräch zur Qualität der Pflege stattfinden. Ein externes Expertengutachten soll die Strukturen in der bayerischen Pflege beleuchten und gegebenenfalls Schwachstellen identifizieren.

Wenn sich Vorwürfe bestätigten, müsse das klare Konsequenzen haben. Im Augsburger Fall habe sich die örtliche Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) daher mit dem Ministerium, der Regierung von Schwaben und dem Medizinischen Dienst Bayern sowie der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern über notwendige Maßnahmen beraten.

In Augsburg hätten inzwischen alle Bewohnerinnen und Bewohner die betroffene Einrichtung verlassen. Am kommenden Dienstag werde das Ministerium dem Gesundheitsausschuss des Landtags zu den Vorgängen in Augsburg berichten.

Die Einrichtung war in die Schlagzeilen geraten, nachdem Vorwürfe über schwere Mängel in der Betreuung laut geworden waren. Die Stadt Augsburg hatte am Donnerstag mitgeteilt, das Heim stehe wegen "immer wieder aufgetretener Pflegemängel" seit Anfang letzten Jahres "unter intensiver Beobachtung, Begleitung und engmaschiger Kontrolle".