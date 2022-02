Berg am Laim

Bauarbeiter stürzt in metertiefe Baugrube

22.02.2022, 16:24 Uhr | t-online

Einsatz des Rettungsdienstes (Symbolfoto): In Berg am Laim ist ein Mann acht Meter tief gefallen und hat sich schwer verletzt. (Quelle: localpic/imago images)

Schwerer Sturz auf einer Baustelle: Ein Mann hat sich in Berg am Laim schwer verletzt. Seine Kollegen sahen ihn noch an der Betonkante der Grube – bevor er in die Tiefe stürzte.

Bei einem Unfall in Berg am Laim wurde am Dienstagmittag ein Mann schwer verletzt. Das berichtet die Feuerwehr München. Der Bauarbeiter sei demnach acht Meter tief in eine Baugrube gestürzt.

Kolleginnen und Kollegen hatten beobachtet, wie der 30-Jährige plötzlich über eine Betonkante schritt und in die Tiefe fiel. Der Mann wurde mithilfe eines Krans und einer Trage aus einem rund einen Meter breiten Schacht geborgen.

Bei dem Einsatz waren rund 30 Kräfte vor Ort. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ursachen sowie den genauen Hergang ermittelt die Polizei.