Proteste in drei Städten

Aktivisten blockieren Zufahrten zu Flughäfen

23.02.2022, 08:48 Uhr | t-online, fas

Protest am Frankfurter Flughafen: Die Aktivisten sorgten für Stau auf dem Airportring. (Quelle: Boris Roessler/dpa)

Am Münchner Flughafen haben Aktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" eine Zufahrt zu den Frachthallen blockiert und sich auf die Straße festgeklebt. Auch an zwei weiteren Flughäfen sollen Störaktionen stattfinden.

Klimaaktivisten haben auch am Mittwoch mit Blockaden für Verkehrsbehinderungen gesorgt. In München setzten sich mindestens fünf Personen auf eine Zufahrtsstraße zu den Frachthallen am Flughafen und klebten sich auf dem Asphalt fest.



Eine Reporterin des Bayerischen Rundfunks berichtete zuerst davon. Wie das Bündnis "Letzte Generation" mitteilte, gab es auch an den Flughäfen in Berlin und Frankfurt ähnliche Aktionen.

Polizisten tragen einen Demonstranten weg: Auch der Hauptstadtflughafen BER war Ziel der Aktivisten. (Quelle: Christian Mang/Reuters)



Demnach komme es zu Störungen der Luftfracht und auch im Passagierflugverkehr. Wie groß die Störungen wirklich sind, ist noch unklar. Seit 8 Uhr bestünden die Blockaden. Auf Fotos sind Menschen zu sehen, die auf einer Straße am Flughafen Berlin-Brandenburg stehen. Auch am Frankfurter Flughafen setzten sich Aktivisten auf den Airportring.

Am Dienstag hatten Aktivisten in Nürnberg für mehrere Stunden für Staus im Berufsverkehr gesorgt, als sie eine Abfahrt des Frankenschnellwegs blockierten. Zuvor hatte es bereits zahlreiche Aktionen vor allem in Berlin und Hamburg gegeben.