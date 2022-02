München

CTS Eventim erhält 36 Millionen Euro Coronahilfe

23.02.2022, 18:35 Uhr | dpa

Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim erhält 36 Millionen Euro Staatshilfe. Der entsprechende Bewilligungsbescheid für die Gewährung von Leistungen des Bundes in Form von Corona-Überbrückungshilfe III sei eingegangen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in München mit. Diese stärkten die Liquidität und würden im Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 berücksichtigt. Für weitere, das Jahr 2021 betreffende Billigkeitsleistungen in Höhe von zehn Millionen Euro stehe ein entsprechender Bescheid noch aus.