Vier Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwerer Busunfall in Bayern – Dutzende Verletzte

26.02.2022, 10:52 Uhr | dpa, t-online, mtt

Helfer an der Unfallstelle: Der Bus stürzte am Samstagmorgen eine Böschung herunter. (Quelle: 7aktuell)

Die Reisenden waren zum Skifahren in den Alpen unterwegs. Am frühen Samstagmorgen verunglückte ihr Bus in Bayern: Es gibt viele Schwerverletzte.

Beim Unfall eines Reisebusses am Samstagmorgen in Oberbayern sind Dutzende Menschen verletzt worden. Bilder von der Unfallstelle zeigen einen Großeinsatz: Der Bus ist eine Böschung hinuntergestürzt, liegt auf der Seite, Scheiben sind zersplittert. Auf dem verschneiten Feld daneben stehen Rettungshubschrauber.

Laut einem Reporter kamen viele Erwachsene und Kinder blutverschmiert aus dem Bus heraus und riefen um Hilfe. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien mit rund 150 Einsatzkräften zugegen. Drei Menschen seien in dem Bus eingeklemmt worden, eine Person habe vor Ort reanimiert werden müssen.

Laut Medienberichten wurden neun Menschen schwer verletzt. Darunter auch ein 16-jähriges Mädchen, das in die Unfallklinik Murnau geflogen wurde. An Bord sollen 61 Menschen gewesen sein.

Reporter vor Ort: Reisende wollten zum Skifahren in die Alpen

Nach Polizeiangaben wurde niemand getötet. Der Bus war den Beamten zufolge gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 305 zwischen Inzell (Landkreis Traunstein) und Weißbach (Landkreis Berchtesgadener Land) umgekippt, rund 90 Kilometer von München entfernt, kurz vor der österreichischen Grenze.

Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass keine anderen Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren. Wie der BR berichtete, war die Bundesstraße zum Unfallzeitpunkt nass, es hatte am Morgen leicht geschneit.

Laut dem Reporter vor Ort stammt der doppelstöckige Bus von einem Busunternehmen aus dem Landkreis Beckum in Nordrhein-Westfalen. Die Reisenden wollten ihm zufolge zum Skifahren in die Alpen.